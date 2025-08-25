Gracyanne Barbosa nega clima tenso com Nicole Bahls: “Tenho um grande carinho por ela”

Publicada em 25/08/2025 às 09h53
Aos 41 anos, Gracyanne Barbosa tratou com bom humor os rumores de que teria um envolvimento amoroso com o empresário Marcelo Viana, ex-namorado de Nicole Bahls, 39. As especulações apontavam que a situação estaria causando constrangimento nos bastidores da Dança dos Famosos, mas a influenciadora garantiu que não existe qualquer animosidade entre ela e Nicole. Com informações do Uai
“Estou até rindo dessa história”, disse Gracyanne em entrevista à revista Quem. Ela explicou que mantém apenas uma relação profissional com Viana, um dos investidores da União da Ilha, escola de samba na qual foi recentemente coroada rainha de bateria. “Já fui rainha de bateria por três anos. Na verdade, foi feita uma pesquisa na comunidade e foi a própria comunidade que escolheu meu nome”, contou, emocionada com o retorno.
A influenciadora ressaltou que seu contato com Marcelo é restrito a reuniões sobre sua participação na escola de samba. “Não posso nem chamar ele de amigo. É uma parceria profissional. Ele convidou minha irmã, que tinha o desejo de desfilar, e com o apoio do presidente da escola, o convite foi feito. Ela também está muito feliz lá”, disse.
Sobre Nicole Bahls, Gracyanne foi enfática ao garantir respeito e amizade. “Eu e a Nicole nos conhecemos há muitos anos e tenho um grande carinho por ela. Não sei o que aconteceu entre eles. Quando fui convidada para ser rainha, não sabia que haviam terminado”, afirmou.
Quanto à convivência nos ensaios da Dança dos Famosos, ela reforçou que o clima é tranquilo. “Estamos em grupos diferentes, mas sempre nos encontramos no começo ou no final dos ensaios. É super tranquilo”, garantiu.
