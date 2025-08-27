Gil do Vigor comenta rumores de romance com Diego Hypólito: “Só amizade… ainda”

Publicada em 27/08/2025 às 16h25
O ex-BBB e economista Gil do Vigor, 33, falou sobre as especulações de que estaria vivendo um relacionamento com o ex-ginasta Diego Hypólito, 39. Os boatos surgiram após os dois chegarem de mãos dadas ao Teatro Renault, em São Paulo, na última terça-feira (26), onde prestigiaram a estreia de Glória Groove no musical Wicked. com informações da Rádio Itatiaia.
Questionado sobre a proximidade, Gil destacou que, por enquanto, tudo não passa de amizade. “Ele é um querido, muito fofinho, mas só amizade. Peguei a mão dele porque gosto de ficar de mão dada. Tenho um carinho grande”, explicou. Em tom descontraído, deixou em aberto a possibilidade de algo mais: “Por enquanto é só amizade… ainda! Se daqui para frente vamos dar um beijinho? Não sei”.
A assessoria de Diego também se posicionou, confirmando que eles não estão namorando, mas se aproximando. “Não estão juntos oficialmente, estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz”, informou a equipe do ex-atleta à revista Quem.
