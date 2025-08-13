Fortuna de Faustão ultrapassa R$ 1 bilhão; apresentador segue internado
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 13/08/2025 às 10h18
O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, segue internado desde 21 de maio. Além das informações sobre seu estado de saúde, chamou atenção o patrimônio acumulado ao longo da carreira, estimado em mais de R$ 1,1 bilhão, segundo o jornalista Ricardo Feltrin. Considerado um dos maiores ícones da televisão brasileira, Faustão permaneceu por mais de 30 anos na TV Globo, onde se tornou peça-chave das tardes de domingo e um dos principais trunfos na disputa pela audiência, rivalizando diretamente com Gugu Liberato (1959–2019). Ao longo da trajetória, também trabalhou na Band e na Record, consolidando-se como um dos artistas mais bem pagos do país, chegando a receber até R$ 5 milhões por mês, sem contar os contratos publicitários. Com informações do site Ig Gente

Nos últimos meses, o comunicador enfrentou uma série de internações. Em abril, ficou hospitalizado por cerca de um mês. No último ano, passou por dois transplantes: em agosto de 2023, recebeu um novo coração e, em fevereiro deste ano, foi submetido a um transplante de rim em razão do agravamento de uma doença renal crônica. Entre os procedimentos, seguiu em tratamento com sessões regulares de hemodiálise.

