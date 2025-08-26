Filho de Faustão diz que não se incomoda com comparações: “A vantagem é muito maior”

Publicada em 26/08/2025 às 15h05
O apresentador João Silva, de 21 anos, falou sobre a experiência de ser filho de Faustão, de 75 anos, e destacou que não se incomoda quando é comparado ao pai. Atualmente, o jovem comanda o Programa do João, exibido no SBT. Com informações da Rádio Itatiaia.
“É um privilégio muito grande. A gente começa muito na frente, herdando esse público. Acho muito bonito esse carinho que as pessoas têm. Acho que todo mundo gosta de ver uma continuação [de pai para filho]”, declarou em entrevista à coluna Splash, do UOL.
Ele afirmou ainda que considera injusto quando filhos de artistas reclamam das comparações. “A comparação eu acho muito mínima, porque perto do privilégio que a gente tem, das vantagens que a gente tem, principalmente no começo, eu vou reclamar de comparação? A vantagem é muito maior que a desvantagem”, avaliou.
João revelou que o pai acompanha de perto sua trajetória e ficou animado com a estreia dele em uma emissora onde nunca trabalhou. “Ele é fundamental nesse processo inteiro. Ele está muito entusiasmado”, contou. O jovem também atualizou o estado de saúde do apresentador, sem entrar em detalhes: “Ele está se recuperando bem, tudo em ordem, graças a Deus”.
Segundo João, a boa fase da carreira coincide com a melhora clínica de Faustão. “Estou em um momento muito feliz de vida. Por conta da recuperação do meu pai e dos números de audiência do programa, que estão indo muito bem. Quando vem notícia boa, vem tudo de uma vez”, disse.
João Silva é filho de Faustão com Luciana Cardoso. O casal também tem Rodrigo, de 17 anos. O comunicador é ainda pai de Lara Silva, de 26, fruto do relacionamento com Magda Colares.
