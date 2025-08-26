Filho de Faustão diz que não se incomoda com comparações: “A vantagem é muito maior”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 26/08/2025 às 15h05
Nos acompanhe pelo Google News

O apresentador João Silva, de 21 anos, falou sobre a experiência de ser filho de Faustão, de 75 anos, e destacou que não se incomoda quando é comparado ao pai. Atualmente, o jovem comanda o Programa do João, exibido no SBT. Com informações da Rádio Itatiaia.

“É um privilégio muito grande. A gente começa muito na frente, herdando esse público. Acho muito bonito esse carinho que as pessoas têm. Acho que todo mundo gosta de ver uma continuação [de pai para filho]”, declarou em entrevista à coluna Splash, do UOL.

Ele afirmou ainda que considera injusto quando filhos de artistas reclamam das comparações. “A comparação eu acho muito mínima, porque perto do privilégio que a gente tem, das vantagens que a gente tem, principalmente no começo, eu vou reclamar de comparação? A vantagem é muito maior que a desvantagem”, avaliou.

João revelou que o pai acompanha de perto sua trajetória e ficou animado com a estreia dele em uma emissora onde nunca trabalhou. “Ele é fundamental nesse processo inteiro. Ele está muito entusiasmado”, contou. O jovem também atualizou o estado de saúde do apresentador, sem entrar em detalhes: “Ele está se recuperando bem, tudo em ordem, graças a Deus”.

Segundo João, a boa fase da carreira coincide com a melhora clínica de Faustão. “Estou em um momento muito feliz de vida. Por conta da recuperação do meu pai e dos números de audiência do programa, que estão indo muito bem. Quando vem notícia boa, vem tudo de uma vez”, disse.

João Silva é filho de Faustão com Luciana Cardoso. O casal também tem Rodrigo, de 17 anos. O comunicador é ainda pai de Lara Silva, de 26, fruto do relacionamento com Magda Colares.

João Silva Faustão Programa do João SBT comparações Luciana Cardoso Lara Silva Rodrigo Silva entrevista recuperação de saúde
Imprimir imprimir