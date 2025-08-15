Filha de Flávia Alessandra fala sobre bullying após revelações sexuais da mãe: “Golden shower”

Publicada em 15/08/2025 às 09h22
Durante participação no podcast Pé no Sofá, que comanda ao lado da mãe, Giulia Costa comentou que Flávia Alessandra, esposa de Otaviano Costa, “ultrapassa os limites” ao revelar detalhes da vida pessoal em público. A atriz contou que já chegou a virar piada nas ruas por causa de algumas declarações da mãe. Com informações do site Metrópoles
O bate-papo começou com uma conversa aberta sobre sexo, quando Flávia relatou que utiliza filmes como forma de introduzir determinados temas com a filha. “Eu tento ser muito transparente e honesta, mas entendendo até onde é o seu entendimento”, disse.
Foi justamente essa “transparência” que fez Giulia interromper e brincar com a situação. “Inclusive já deixei meu protesto como filha, porque minha mãe, às vezes, ultrapassa um limite que eu sou obrigada a ouvir”, afirmou.
Em tom descontraído, Giulia relembrou um episódio em que Flávia falou sobre golden shower — prática sexual em que um parceiro urina sobre o outro — durante uma entrevista no programa Sobre Nós Dois, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet no GNT, em 2023. “Quando você falou de ‘golden shower’ em um podcast, viralizou. Agora, quando eu chego, falam: ‘seus pais gostam de golden shower’”, contou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!