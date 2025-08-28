Faustão recebe alta após três meses internado e seguirá recuperação em casa

Publicada em 28/08/2025 às 11h25
O apresentador Faustão, de 75 anos, deixou nesta quinta-feira (28) o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após três meses de internação. De acordo com boletim médico divulgado à imprensa, ele apresenta bom estado clínico e órgãos transplantados funcionando adequadamente. Com informações da IstoÉ Gente.
Segundo a nota, Faustão continuará o tratamento em casa, seguindo plano de cuidados que inclui uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular.
O comunicador estava internado desde 21 de maio em razão de uma infecção bacteriana aguda com sepse, condição que só veio a público no início de agosto. Durante o período hospitalar, passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim, além de permanecer parte do tempo na UTI, de onde saiu em 18 de agosto.
Nos últimos anos, Faustão enfrentou uma série de procedimentos médicos complexos: recebeu um transplante de coração em agosto de 2023, um transplante de rim em fevereiro de 2024 e, mais recentemente, o transplante de fígado em agosto de 2025.
