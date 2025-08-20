Fãs de Virginia detonam Zé Felipe após rumores de romance com Ana Castela

Publicada em 20/08/2025 às 15h37
O cantor Zé Felipe foi alvo de duras críticas de fãs de Virginia Fonseca depois que rumores de um suposto relacionamento com Ana Castela vieram à tona. Os dois foram vistos juntos na Disney, gravaram uma parceria musical e chegaram a subir ao palco de mãos dadas no último fim de semana. Com informações da Rádio Itatiaia
Apesar da repercussão, Ana Castela ironizou os boatos e afirmou em tom de brincadeira: “Gente, vou assumir para vocês, eu vou, eu vou! É o Odorico [amigo dela] que tá ficando com o Zé”. O sertanejo, por sua vez, reagiu com humor: “Tá arrepiando”.
Nas redes sociais, fãs de Virginia reprovaram a aproximação. “Abandonou ela e os três filhos na maior facilidade e agora tá atrás de romance de adolescente, enquanto a Virginia é só atacada”, disparou uma seguidora. Outra completou: “Também já torci muito para que isso acontecesse, mas parece que o moleque quer curtir a vidinha dele”.
Por outro lado, há quem apoie a possibilidade de um novo casal. “Eu shippo esse casal [Ana Castela e Zé Felipe]. Se for verdade, formam um lindo casal! E se for só amizade, que Deus abençoe do mesmo jeito”, comentou uma fã do cantor.
