Fã critica repertório e disputa microfone com Joelma em show no Amazonas

A cantora Joelma passou por um episódio constrangedor durante sua apresentação em Silves, no interior do Amazonas, na noite de sábado (16). Ao final do show, algumas fãs subiram ao palco, mas a atitude de uma delas gerou desconforto.
Com o microfone em mãos, a mulher criticou a nova fase da artista e pediu que fossem incluídas músicas da época da Banda Calypso no repertório. “Sabe quais músicas a gente gosta? As do Calypso”, declarou, surpreendendo Joelma e o público presente.
Diante das críticas, a cantora tentou retirar o microfone da fã, que resistiu em devolver o equipamento. As duas chegaram a disputar o objeto diante da plateia, até que, com a ajuda de seguranças e de outra admiradora, Joelma conseguiu retomar o controle da situação e prosseguir o show.
