Ex-presidiário é encontrado morto em praça no centro de Porto Velho

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 30/08/2025 às 09h30
A Polícia identificou como Ricardo de 32 anos, o homem encontrado morto na praça Aluísio Ferreira, na Avenida Farquar com Pinheiro Machado, centro da capital.
O caso aconteceu na manhã de ontem. Na ocasião populares viram que o rapaz não apreeentava sinais vitais e acionaram o resgate que constou o óbito.
Testemunhas contaram que o Ex-presidiário costumava frequentar o local para dormir. Segundo a perícia, a vítima provavelmente morreu de causas naturais.
