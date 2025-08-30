Ex-presidiário é encontrado morto em praça no centro de Porto Velho
30/08/2025
 A Polícia identificou como Ricardo de 32 anos, o homem encontrado morto na praça Aluísio Ferreira, na Avenida Farquar com Pinheiro Machado, centro da capital.

O caso aconteceu na manhã de ontem. Na ocasião populares viram que o rapaz não apreeentava sinais vitais e acionaram o resgate que constou o óbito.

Testemunhas contaram que o Ex-presidiário costumava frequentar o local para dormir. Segundo a perícia, a vítima provavelmente morreu de causas naturais. 

