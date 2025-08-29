Ex-presidiário é amarrado e surrado ao ser acusado de furtos
Por rondoniaovivo.com
Publicada em 29/08/2025 às 09h00
 O ex-presidiário identificado como Irineu S. A , 35, foi amarrado e espancado por populares na madrugada desta sexta-feira (29) na região das Ruas Lúcia de Carvalho e Rugendas, bairro Escola de Polícia, na zona Leste da capital de Rondônia. 

Conforme relatos obtidos pelo Rondoniaovivo, o homem estaria sendo acusado de cometer furtos naquela área da cidade.

Ele acabou pego por pelo menos quatro pessoas, foi amarrado espancado com socos e pauladas.
 
Quando a PM chegou, os autores das agressões já não estavam no local.
 
O homem muito lesionado nas costas, braços e pernas foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado até a UPA. 

