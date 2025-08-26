Ex-BBB relembra atrito com Boninho e desabafa: “Falou da minha aparência”

Publicada em 26/08/2025 às 11h05
A influenciadora e ex-BBB Sarah Andrade abriu o jogo sobre sua experiência no Big Brother Brasil 21 durante entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, exibido nesta segunda-feira (25). Com informações do BNEWS.
Sarah contou que viveu um momento de tensão com Boninho, então diretor do reality, ainda na fase de entrevistas. “Eu lembro que ele falou da minha aparência. Disse que, pelos vídeos e fotos, eu parecia de um jeito e, pessoalmente, de outro, que estava mais bonita antes. Na hora, eu olhei para ele e falei: ‘Ah, se enxerga!’”, relatou.
Segundo a ex-sister, esse tipo de provocação servia como teste para avaliar a reação dos participantes. “Acho que eles querem ver isso da gente, quem vai brigar, discutir ou quem vai ficar com medo e ser planta”, opinou.
A influenciadora também comentou a edição do programa, citando Karol Conká. “Estamos em uma televisão e é um show business, tem que deixar a trama interessante para quem está assistindo. Então, ela saiu como uma vilã que eu acho que foi muito além do que realmente fez lá dentro”, disse.
Sarah revelou ainda ter enfrentado dificuldades emocionais após deixar o reality. “Comecei a entrar em um quadro quase de depressão, mas procurei ajuda. Aqui fora, várias vezes pensei em deletar minhas redes sociais, sumir, voltar para fora do país. Não me arrependi de participar, mas foi muito mais intenso do que eu imaginava”, desabafou.
