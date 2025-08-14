Esposa de Faustão agradece a Deus e tranquiliza fãs sobre estado de saúde do apresentador
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 14/08/2025 às 11h35
Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, usou as redes sociais para acalmar fãs e amigos do apresentador. Na quarta-feira (13), a produtora publicou no Instagram uma breve mensagem de agradecimento e otimismo sobre a recuperação do marido. Com informações do Uai.

“Tudo indo bem!!! Obrigada Deus!! Obrigada pelas mensagens de carinho!!!”, escreveu Luciana, sem entrar em detalhes sobre o tratamento que Faustão vem realizando.

Nos últimos dias, o filho do comunicador, João Silva, também se pronunciou para desmentir rumores de que o pai estaria em estado crítico. Ele compartilhou um texto do colunista Flávio Ricco, ressaltando que o apresentador está se recuperando bem.

