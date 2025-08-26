Eliana rebate críticas nas redes sociais: “A saúde mental adverte”

Publicada em 26/08/2025 às 15h00
A apresentadora Eliana usou seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (26/8), para compartilhar um vídeo em que fala sobre os ataques e críticas que costuma receber nas redes sociais, principalmente relacionados à sua aparência. Com informações do Metrópoles.
No pronunciamento, Eliana destacou a importância de manter o equilíbrio diante das opiniões negativas. “Gente, para tudo né? A saúde mental adverte: você nunca vai estar livre de críticas, tá? E se for ouvir cada comentário, cada opinião contraditória que pinta por aqui, a gente vai ficar bem maluca”, afirmou.
Ela também aconselhou seus seguidores a não se deixarem abalar por esse tipo de mensagem. “O jeito é desapegar e entender que muitas vezes as mensagens falam muito mais sobre quem diz do que sobre quem recebe”, acrescentou.
A publicação gerou grande repercussão, com fãs agradecendo o posicionamento da apresentadora. “Se a Eliana, que é a Eliana, recebe esse tipo de comentário e não liga, quem sou eu para ligar! Eu estava precisando desse vídeo e nem sabia. Obrigada!”, comentou uma seguidora. Outro fã escreveu: “Eu precisava ouvir isso neste exato momento, obrigado”.
