Diogo Nogueira fala sobre implante capilar e pede desculpas por polêmica em show

O cantor Diogo Nogueira, de 44 anos, comentou pela primeira vez sobre o implante capilar que realizou. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, exibido nesta sexta-feira (15), o sambista esclareceu que não passou por harmonização facial, como chegaram a especular. Com informações do O Dia
“Tá do jeito que eu queria. Eu só fiz o cabelo. Na verdade, o corte da barba estava mais rente, deixei crescer um pouco mais e isso pode ter dado a impressão de harmonização facial. Tô amando meu visual”, afirmou.
Além da mudança na aparência, Diogo também falou sobre a polêmica envolvendo um show em Montes Claros (MG), quando interrompeu a apresentação após provocações de torcedores do Atlético-MG. Na ocasião, ele chegou a discutir com parte da plateia.
“Eu peço desculpas ao público mineiro por conta dessa situação. Fui agredido verbalmente com gestos obscenos. O público estava feliz e eu também me excedi pela quantidade de pessoas fazendo o gesto”, declarou o artista.
