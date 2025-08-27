Deputado Estadual Luizinho Goebel entrega veículos para reforçar saúde e assistência social em Alvorada do Oeste

Publicada em 27/08/2025 às 09h40
O município de Alvorada do Oeste foi contemplado com a entrega de veículos que irão fortalecer os atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Ação Social. A conquista foi viabilizada por meio de recursos destinados pelo deputado estadual Luizinho Goebel, atendendo a pedidos feitos pelo vereador Aldione e pelo vereador Johnny
A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Jair Luiz, do secretário de Saúde Áspera, da secretária de Assistência Social Gracielo, da secretária Vera e de demais autoridades locais. Durante o ato, foram entregues dois carros para a saúde, voltados ao transporte de pacientes e atendimento de demandas médicas, além de um veículo para a assistência social e três motocicletas, que irão apoiar o trabalho das equipes nos bairros e comunidades
De acordo com a administração municipal, os novos veículos representam um reforço importante para melhorar a logística de atendimentos, garantindo mais eficiência e agilidade nos serviços prestados à população.
O prefeito Jair Luiz destacou a parceria com o deputado Luizinho Goebel, que possibilitou a chegada dos recursos por meio de emenda parlamentar. Já os vereadores envolvidos ressaltaram a importância da união de esforços para ampliar a estrutura de trabalho das secretarias municipais
Durante a entrega, o deputado Luizinho Goebel reforçou seu compromisso com a cidade:
“Estamos trabalhando para garantir melhorias que impactem diretamente a vida da população. Alvorada do Oeste pode contar com o nosso mandato, pois seguimos firmes em trazer recursos que fortaleçam a saúde, a assistência social e a qualidade de vida de cada cidadão alvoradense”, afirmou
Com a nova frota, Alvorada do Oeste fortalece suas políticas públicas de saúde e assistência social, oferecendo melhores condições para atender às necessidades dos cidadãos e avançando no cuidado com a comunidade.
