Débora Falabella reflete sobre casamento, exposição e violência contra mulheres

A atriz Débora Falabella, 46 anos, falou abertamente sobre a forma como lida com a vida pessoal e profissional. Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que já viveu em casas separadas do marido, o cineasta Fernando Fraiha, mas que hoje a rotina intensa dos dois torna mais adequado morarem juntos. Com informações do UAI.
“Ficamos um tempo morando em casas separadas e, agora, como trabalhamos muito, faz sentido morarmos juntos. O prazer de ter um relacionamento como este é inventar a maneira como esse casamento vai acontecer”, afirmou.
A artista também destacou a escolha por manter a vida íntima longe dos holofotes. Segundo ela, a exposição não é algo natural: “Quando ultrapasso esse limite, me sinto mal. Prefiro que o foco esteja na profissão. Muitas pessoas me chamam pelos nomes das personagens, e isso nunca foi um incômodo.”
No teatro, Débora está em cartaz com o monólogo Prima Facie, em que aborda situações de violência sofridas por mulheres. A atriz ressaltou que muitas passam por relações ou momentos que só mais tarde são reconhecidos como abusivos. “Mesmo que por uma noite, olhamos para trás e entendemos ter vivido algum tipo de violência ou algo que não tivemos força para dizer não”, declarou.
Ela ainda revelou já ter enfrentado casos de perseguição, destacando que buscou amparo judicial. “Quando os limites são ultrapassados, precisamos tomar providência. É um caso chato, ninguém queria que acontecesse. Mas estou amparada pela Justiça”, concluiu.
