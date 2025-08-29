Dado Dolabella nega agressão e diz que apenas afastou Luan Pereira: “Ele estava bêbado”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 29/08/2025 às 10h05
O ator e cantor Dado Dolabella decidiu se manifestar sobre a polêmica que envolve o sertanejo Luan Pereira e a cantora Wanessa Camargo. Em entrevista ao portal LeoDias, ele afirmou que não houve agressão e que tudo não passou de um mal-entendido. Com informações do Terra.

Segundo Dolabella, Pereira estaria embriagado e acabou caindo após ser afastado.

“Não fiquei nervoso. Só afastei um cara que achei que ia beijar, até então, minha namorada. Ele estava bêbado, tropeçou e caiu. A galera viu no chão e começou a fofoca. Mas a real é essa”, declarou.

Defesa rebate críticas de Luana Piovani

Após o episódio, Luana Piovani voltou a citar o passado do ator e relembrou um processo no qual ele foi condenado. A defesa de Dolabella, representada pela advogada Fernanda Tripode, contestou as declarações da apresentadora.

Segundo a advogada, o artista não possui condenação criminal por lesão corporal grave.

“Se tivesse havido condenação criminal, a pena seria de 1 a 5 anos de reclusão, o que não ocorreu. Houve apenas uma decisão em indenização civil, já arquivada. Em nenhum momento o Judiciário condenou o Sr. Dolabella por lesão corporal grave contra a Sra. Esmeralda”, explicou.

