Cristina Rocha se revolta após agressão em programa: “Seu covarde!”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 21/08/2025 às 15h05
O programa Casos de Família, exibido na quarta-feira (20), foi marcado por um episódio de agressão durante as gravações. Gabriel, de 24 anos, empurrou a ex-namorada Jasmin, de 21, em meio a uma discussão no palco. A jovem afirmou que o relacionamento terminou há três meses, após descobrir conversas do rapaz com outra ex-companheira. Com informações do iG Gente.

Antes mesmo do início da gravação, Gabriel já havia alertado a produção ao declarar que “arrebentaria” a ex caso a visse acompanhada de outro homem. A fala deixou a equipe em estado de atenção.

Durante a atração, o jovem desdenhou da tentativa de afastamento feita por Jasmin e insistiu que retomaria o relacionamento até o fim do programa. Questionado sobre perseguição, respondeu que não desistiria dela mesmo diante das negativas. A situação se agravou quando um integrante da plateia criticou sua postura. Ele reagiu de forma hostil e, ao ser confrontado por Jasmin, empurrou a jovem pelo pescoço, provocando tumulto e interrompendo a gravação.

A produção interveio rapidamente e retirou Gabriel à força do estúdio, enquanto o público reagia em choque. A apresentadora Cristina não conteve a indignação e confrontou o agressor: “Seu covarde! Não vai bater em mulher aqui!”. Em seguida, ela defendeu que o rapaz deveria ser preso e reforçou um apelo para que vítimas denunciem situações de violência.

Em nota ao iG Gente, o SBT afirmou que o programa “atuou corretamente” e confirmou que Gabriel foi expulso do estúdio e não participou do restante da edição. A emissora destacou ainda que o delegado Palumbo e sua equipe de segurança intervieram para conter a situação.

Esta temporada de Casos de Família já acumula momentos polêmicos. Em episódios anteriores, Rico Melquiades discutiu com outro participante, e dois irmãos chegaram a trocar agressões físicas em frente às câmeras.

 

