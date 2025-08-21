Cristina Rocha se revolta após agressão em programa: “Seu covarde!”

Publicada em 21/08/2025 às 15h05
O programa Casos de Família, exibido na quarta-feira (20), foi marcado por um episódio de agressão durante as gravações. Gabriel, de 24 anos, empurrou a ex-namorada Jasmin, de 21, em meio a uma discussão no palco. A jovem afirmou que o relacionamento terminou há três meses, após descobrir conversas do rapaz com outra ex-companheira. Com informações do iG Gente.
Antes mesmo do início da gravação, Gabriel já havia alertado a produção ao declarar que “arrebentaria” a ex caso a visse acompanhada de outro homem. A fala deixou a equipe em estado de atenção.
Durante a atração, o jovem desdenhou da tentativa de afastamento feita por Jasmin e insistiu que retomaria o relacionamento até o fim do programa. Questionado sobre perseguição, respondeu que não desistiria dela mesmo diante das negativas. A situação se agravou quando um integrante da plateia criticou sua postura. Ele reagiu de forma hostil e, ao ser confrontado por Jasmin, empurrou a jovem pelo pescoço, provocando tumulto e interrompendo a gravação.
A produção interveio rapidamente e retirou Gabriel à força do estúdio, enquanto o público reagia em choque. A apresentadora Cristina não conteve a indignação e confrontou o agressor: “Seu covarde! Não vai bater em mulher aqui!”. Em seguida, ela defendeu que o rapaz deveria ser preso e reforçou um apelo para que vítimas denunciem situações de violência.
Em nota ao iG Gente, o SBT afirmou que o programa “atuou corretamente” e confirmou que Gabriel foi expulso do estúdio e não participou do restante da edição. A emissora destacou ainda que o delegado Palumbo e sua equipe de segurança intervieram para conter a situação.
Esta temporada de Casos de Família já acumula momentos polêmicos. Em episódios anteriores, Rico Melquiades discutiu com outro participante, e dois irmãos chegaram a trocar agressões físicas em frente às câmeras.
🚨 MEU DEUS! Homem AGRIDE mulher e é contido por seguranças durante o “Casos de Família”. pic.twitter.com/9DgKalK5Ui— POPTime (@siteptbr) August 20, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!