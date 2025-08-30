Colisão entre duas motocicletas deixa feridos na BR-429

Publicada em 30/08/2025 às 09h15
No início da tarde desta quarta-feira (27), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na BR-429, no perímetro urbano de Alvorada do Oeste.
Segundo informações preliminares, as motocicletas — uma Honda Biz e uma Honda Titan 160cc — trafegavam pela via quando ocorreu a colisão. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas.
Os dois ocupantes foram socorridos por uma ambulância do Hospital Municipal. Um dos motociclistas sofreu uma possível fratura na costela, além de outros ferimentos. Felizmente, nenhum dos envolvidos corre risco de vida.
A Polícia Militar esteve no local, controlou o tráfego e aguardou a chegada da Polícia Rodoviária, que assumirá a investigação para determinar as causas do acidente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!