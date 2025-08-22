Clássico Vasco x Botafogo faz Green Day cancelar show no Rio

Publicada em 22/08/2025 às 10h47
A banda Green Day anunciou nesta quinta-feira (21) o cancelamento do show que faria no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em 9 de setembro. O motivo foi a impossibilidade de desmontar toda a estrutura a tempo da partida entre Botafogo e Vasco, marcada para o dia 11, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com informações do O Dia.
Em nota oficial, a promotora explicou que, após o sorteio dos jogos, houve reunião com o clube para avaliar a viabilidade logística. A conclusão foi de que não seria tecnicamente possível desmontar o palco e liberar o estádio em tempo hábil para a realização da partida.
“Após análise mútua dessa inviabilidade técnica, foi definido o cancelamento da apresentação da banda no Rio de Janeiro. Sentimos muito, Rio! Esperamos vê-lo novamente em breve”, informou o comunicado.
Apesar do cancelamento, a banda norte-americana manteve os shows já confirmados no Festival The Town, em São Paulo, no dia 7 de setembro, e em Curitiba, no dia 12.
