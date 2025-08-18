Celso Portiolli se emociona ao lembrar 1º ano da morte de Silvio Santos: “Não caiu a ficha”

Publicada em 18/08/2025 às 09h33
No último domingo (18), o apresentador Celso Portiolli, de 58 anos, prestou uma homenagem a Silvio Santos durante o programa Domingo Legal, exibido pelo SBT. Visivelmente emocionado, ele recordou o primeiro ano da morte do ícone da televisão brasileira, a quem chamou de “pai profissional”. Com informações do site O Dia
Em conversa com MC Créu, Portiolli compartilhou o quanto a data ainda o sensibiliza: “Hoje faz um ano da perda do nosso patrão. Estou bastante emocionado”, disse.
O apresentador contou que recebeu um vídeo em homenagem a Silvio e não conteve as lágrimas. “Todos nós sentimos muita falta do nosso pai profissional. Tenho uma saudade gigantesca dele, até hoje não caiu a ficha”, declarou.
Silvio Santos faleceu em agosto de 2024, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia causada por Influenza. Seu legado segue marcando gerações e sendo lembrado por colegas e fãs.
Celso Portiolli fala sobre Silvio Santos ao vivo no "Domingo Legal"
"É um dia que eu estou muito emocionado, me mandaram um vídeo pra mim, e é um dia muito especial pra gente.. até hoje não caiu a ficha." ❤️🩹🥺 #DomingoLegal pic.twitter.com/FJFST9gf6Q— Brenno (@brenno__moura) August 17, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!