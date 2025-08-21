Cauã Reymond revela que pretende se afastar de novelas: “Flertando com a ideia”

Publicada em 21/08/2025 às 08h41
Cauã Reymond, de 45 anos, surpreendeu ao anunciar que planeja dar uma longa pausa nas novelas depois de sua participação em Vale Tudo, próxima produção da TV Globo. O ator, que interpretará César no remake, falou sobre o futuro da carreira em entrevista ao programa Lady Night, de Tatá Werneck, exibido nesta quarta-feira (20).
“Depois de Vale Tudo vou dar uma aposentada de novelas. Estou flertando com a ideia de parar durante alguns anos”, afirmou.
Durante a conversa, Cauã também falou sobre sua vida pessoal e revelou ser tímido quando o assunto é paquera. “Eu sou tímido. Aprendi a relaxar e entrar na brincadeira, mas quando tento falar algo sério, bate a insegurança”, contou, em meio às brincadeiras da apresentadora, que o chamou de “gostosinho indefeso”.
Sobre autoestima, o ator disse que só passou a se sentir bonito após os 30 anos. “Eu não me acho tão gato assim. Quando virei modelo, percebi que as pessoas me viam nesse lugar. Mas comecei a me achar mesmo a partir dos 35. Hoje gosto muito mais de mim do que aos 30”, declarou. Segundo ele, esse processo de autoconhecimento foi possível graças à análise.
O programa ainda contou com um beijo técnico entre Cauã e Tatá Werneck, arrancando risadas da plateia.
Cauã Reymond sobre planos após o término de "Vale Tudo": "eu acho que depois de Vale Tudo eu vou dar uma aposentada de novela. Tô flertando com isso, de talvez dar uma parada de uns bons anos"#LadyNight pic.twitter.com/BF54v4ctFs— Tiago Pereira (@Tiagupereira) August 21, 2025
