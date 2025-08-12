Cátia Fonseca comenta críticas após estreia na Dança dos Famosos: “Sou bem novata nisso”

Publicada em 12/08/2025 às 15h58
A apresentadora Cátia Fonseca fez sua estreia no último domingo (10) na Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck. Integrante do Grupo C, ao lado de Allan Souza Lima, Manu Bahtidão e Richarlyson, ela recebeu críticas nas redes sociais, mas afirmou estar feliz com a experiência e com as amizades que construiu nos bastidores. Com informações do Terra.
Em uma transmissão ao vivo no Instagram, Cátia contou sobre a rotina intensa de ensaios:
“A gente sai arrastando as pernas de tanta canseira, mas tão feliz. Primeiro pelas amizades. Manu é uma querida, os nossos professores também, Richarlyson, que rapaz do bem, assim como o Allan.”
A comunicadora ressaltou que ainda está aprendendo e recebeu apoio dos colegas e professores:
“Eu sou bem novata nisso, começando do zero, e eles têm uma paciência de Jó para me ensinar.”
Cátia também elogiou o apresentador Luciano Huck, destacando sua gentileza e incentivo durante as apresentações. Por fim, reconheceu a performance do grupo vencedor, liderado por Silvero Pereira, e afirmou que está confiante na evolução do seu time ao longo da competição.
