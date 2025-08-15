Carolina Dieckmann rebate críticas após filho comemorar aniversário com manga no lugar do bolo

Publicada em 15/08/2025 às 15h11
A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais para responder a críticas recebidas após a comemoração dos 18 anos de seu filho caçula, José. O adolescente, que não consome açúcar, assoprou as velas em uma manga no lugar do tradicional bolo. Com informações do Terra
Ao compartilhar a foto do momento, Carolina legendou: “Bolo para quem não come açúcar é manga”. No entanto, diante de comentários negativos, decidiu explicar a escolha do filho. Segundo a atriz, José parou de consumir açúcar aos 13 anos, motivado pelo desejo de seguir carreira no futebol. “Nas palestras da escola dele, falava-se muito sobre como a alimentação podia melhorar ou piorar a performance de um atleta. Por causa disso, ele cortou o açúcar e também evita produtos processados e adoçantes. Ele ama frutas, especialmente manga”, relatou.
Carolina afirmou que o filho ficou feliz com a fruta no aniversário. “Manga é a fruta favorita dele. Então, para ele, foi o melhor presente. Não tem motivo para ninguém atacar nem ele nem eu porque o menino não come açúcar, gente. Pelo amor de Deus”, completou.
