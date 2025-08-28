Carolina Dieckmann explica risada em cena com Alexandre Nero: “Estava no combinado”

Publicada em 28/08/2025 às 11h03
Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para esclarecer comentários sobre uma cena de “Vale Tudo”, em que contracena com Alexandre Nero. Seguidores apontaram que a atriz teria saído do personagem ao rir durante o momento romântico, mas ela explicou que tudo fazia parte de um acordo com o colega de elenco. Com informações do O Dia.
“Resolvi gravar um vídeo porque vocês estão comentando muito. Não foi que eu não segurei o riso. Quando a gente tem essas cenas de casal, principalmente na cama, combinamos de trazer humor”, disse a atriz.
Segundo Dieckmann, a intenção é mostrar Leila e Marco Aurélio em situações típicas de casais que se gostam, transformando pequenas discussões em momentos leves. “É uma implicância gostosa. A cena foi pensada assim. Todo mundo achou que a gente tinha saído do personagem, mas não, estava tudo combinado”, completou.
