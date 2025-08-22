Cariúcha é flagrada aos beijos com filho de Gugu durante festa; vídeo

Publicada em 22/08/2025 às 10h41
A apresentadora Cariúcha, conhecida pelo programa Fofocalizando do SBT, foi vista em clima de intimidade com João Augusto Liberato, filho de Gugu, durante uma festa organizada por João Silva, na madrugada desta sexta-feira (22). O momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Com informações do UAI.
Nos vídeos que circulam online, os dois aparecem dançando juntos, trocando abraços e carícias, além de um beijo que deixou João Augusto com marcas de batom. Em determinado momento, Cariúcha chegou a rebolar em frente ao rapaz, aumentando ainda mais os comentários sobre a aproximação.
Ao ser questionada pelo colunista Leo Dias sobre o suposto romance, a apresentadora desconversou em tom de brincadeira: “Me deixa em paz, Leo, com meus bebêzinhos”.
As imagens surpreenderam os internautas e geraram reações variadas. “Paixão passageira, ressaca duradoura”, escreveu um usuário no Instagram. Outro comentou: “Meu Deus, que aleatório”. Já um terceiro ironizou: “O mundo não dá voltas, ele capota”.
