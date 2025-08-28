Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusa de entrevista: “A fama tem um preço”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 28/08/2025 às 11h31
Nos acompanhe pelo Google News

A apresentadora Cariúcha, que divide o comando do Fofocalizando no SBT com Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Thayse Teixeira, usou a edição desta quarta-feira (27) para criticar a postura de Bruna Marquezine. O comentário surgiu após a atriz recusar dar entrevista ao ser abordada por repórteres em um aeroporto, segundo informações do portal Metrópoles. Com informações do BNEWS.

Para a chamada “Garota da Laje”, quem busca a fama precisa estar preparado para o assédio da imprensa. “Vocês que querem ser atrizes ou famosos têm que se preparar também para a mídia. Quem diz ‘quero ter minha vida privada’ deveria escolher outra profissão. A fama tem um preço”, afirmou.

Cariúcha acrescentou ainda que, apesar das críticas que recebe, procura ser simpática com todos. “A gente fica rico e ganha muito bem graças ao público. Até com quem me esculhamba, eu sou simpática”, declarou.

A fala, no entanto, não ficou sem resposta. A colega de bancada Thayse Teixeira defendeu Bruna Marquezine, afirmando que a atriz poderia apenas estar cansada. “Quando você chega no aeroporto, depois de horas de voo, às vezes não quer falar com ninguém. Isso é humano”, pontuou.

 

Cariúcha Bruna Marquezine Fofocalizando SBT Gaby Cabrini Gabriel Cartolano Thayse Teixeira crítica entrevista aeroporto
Imprimir imprimir