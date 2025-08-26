Cariúcha comenta pegação com filho de Gugu e elogia: “Foi uma delícia”

Publicada em 26/08/2025 às 11h00
A apresentadora Cariúcha, de 41 anos, falou pela primeira vez sobre o beijo que trocou com João Augusto Liberato, de 23 anos, filho do eterno apresentador Gugu Liberato (1959-2019). O momento aconteceu durante a festa de João Silva, herdeiro de Faustão, na última quinta-feira (21). Com informações do UAI.
Em declaração no programa Fofocalizando, do SBT, exibido nesta segunda-feira (25), Cariúcha destacou a boa impressão que teve do jovem:
“Além do beijo, que foi uma delícia, esse menino foi muito bem criado. Que menino humilde, muito simples. Nós conversamos sobre muitas coisas”, disse.
Ela também ressaltou que, apesar das diferenças de trajetória, encontrou semelhanças entre eles: “Vocês acham que não temos nada em comum, porque são dois mundos diferentes, mas temos a simplicidade em comum”.
O vídeo do beijo, publicado por Lucas Guimarães no Instagram, rapidamente viralizou e gerou grande repercussão nas redes sociais. Muitos internautas se surpreenderam com a idade da apresentadora. “Eu tô chocado que a Cariúcha tem 41 anos! Eu jurava que ela tinha uns 29!”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).
Na sexta-feira (22), ao chegar ao SBT, Cariúcha foi recebida com bom humor pelos colegas, que brincaram cantando Pintinho Amarelinho, música eternizada por Gugu, em referência ao episódio.
