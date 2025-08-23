Cariúcha comenta beijo em filho de Gugu: “Melhor que muito marmanjo”

Publicada em 23/08/2025 às 10h12
A apresentadora Cariúcha, de 41 anos, se pronunciou nesta sexta-feira (22) sobre o beijo em João Augusto Liberato, de 23, filho do saudoso apresentador Gugu. O assunto veio à tona durante o programa Fofocalizando, no SBT. Com informações do O Dia.
Segundo Cariúcha, o encontro aconteceu por meio da assessora de João, a jornalista Esther. “Sou solteira, ele é maior de idade. Ele é uma graça. Geralmente não gosto de meninos novos, mas dessa vez aconteceu. Eu joguei pro alto e caiu na testa”, brincou.
A apresentadora ainda destacou a surpresa com o rapaz: “Ele é muito novinho, mas beija muito bem, melhor que muito marmanjo”. Em seguida, elogiou sua postura: “É muito inteligente, cabeça à frente de seu tempo, simples. Quer conhecer o Rio de Janeiro. São dois mundos diferentes, mas temos muita coisa em comum”.
Apesar da repercussão, Cariúcha preferiu não detalhar se passou a noite ao lado do jovem.
