Caetano Veloso é parado em blitz e recebe beijo de policial: “Que homem cheiroso”

Publicada em 26/08/2025 às 15h23
O cantor Caetano Veloso, de 83 anos, viveu uma cena inesperada em Brasília na noite do último sábado (23). Durante uma blitz, o policial militar que abordou o carro se surpreendeu ao ver o artista e, em tom descontraído, pediu para lhe dar um beijo. Com informações da CNN Brasil.
O momento foi registrado em vídeo e compartilhado pelo próprio Caetano na segunda-feira (25). “Brasília sempre me faz sorrir! Já não vejo a hora de voltar para a nossa capital federal! Será que eu volto ainda este ano pra buscar uma flor do cerrado?”, escreveu o músico na legenda.
Na gravação, o policial demonstra admiração pelo artista: “O senhor estava fazendo show aqui em Brasília? Coisa linda, rapaz. Posso dar um beijo no senhor?”. Caetano respondeu com bom humor: “Pode”. Após o gesto, o PM ainda brincou: “Ah, que maravilha. Que homem cheiroso”.
A situação inusitada também envolveu Paula Lavigne, empresária e esposa do cantor, que estava no banco de trás do veículo. O policial pediu e ganhou um beijo dela também. Rindo, Paula comentou: “Gente, é cada uma. Tô falando. Efeito Caetano”.
