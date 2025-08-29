Busca por foragido termina em perseguição e troca de tiros em Jaru

Publicada em 29/08/2025 às 08h40
Uma perseguição policial no dia 28 de agosto de 2025 terminou em confronto com um indivíduo foragido, que conseguiu escapar após disparar contra a polícia. O incidente, que envolveu guarnições de Jaru e Theobroma, começou após informações apontarem o paradeiro do suspeito.
A polícia recebeu a informação de que um homem procurado, identificado apenas como Bruno Maurício, estaria em uma residência na Avenida Padre Adolfo Rohl. Após avistá-lo, a equipe tentou abordá-lo, mas ele fugiu pelos fundos da casa e pulou em um braço do Rio Jaru, escapando da primeira tentativa de cerco.
Minutos depois, a guarnição soube que o suspeito havia solicitado uma corrida de aplicativo em direção ao município de Theobroma. As equipes policiais de Jaru e Theobroma se uniram e montaram um cerco tático.
Perseguição em Alta Velocidade e Disparo de Arma de Fogo
Quando a equipe de Theobroma tentou abordar o carro de aplicativo, o motorista desobedeceu à ordem de parada, acelerando em alta velocidade sob ameaça do passageiro, que havia sacado uma arma de fogo e encostado-a em seu abdômen. O motorista, temendo por sua vida, obedeceu.
Ao avistar o cerco das guarnições de Jaru, o motorista parou o veículo. O foragido, Bruno Maurício, desembarcou já apontando uma arma de fogo na direção dos policiais. Em legítima defesa e para cessar a ameaça, um dos policiais efetuou um disparo. O suspeito, no entanto, conseguiu pular o guard-rail da via, abandonar uma sacola e se evadir para uma área de mata.
A guarnição não obteve êxito em localizar o foragido, e as buscas foram encerradas devido à baixa visibilidade. Na sacola abandonada pelo suspeito, foram encontrados diversos invólucros com substâncias entorpecentes, como pasta base de cocaína, maconha e 33 pinos de cocaína, indicando, em tese, o crime de tráfico de drogas.
O motorista do aplicativo, que foi ouvido pela polícia, confirmou a ameaça com arma de fogo.
Diante dos fatos, o foragido Bruno Maurício é suspeito de, em tese, ter cometido os seguintes crimes:
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima.
Tráfico de drogas.
Porte ilegal de arma de fogo.
Desobediência à ordem legal de autoridade pública.
O caso segue em investigação, e as guarnições permaneceram em patrulhamento para preservar a ordem pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!