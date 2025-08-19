Bruna Biancardi apaga foto de Mavie e Helena juntas: “A mãe dela pediu”

Publicada em 19/08/2025 às 14h36
Bruna Biancardi chamou a atenção dos seguidores ao excluir uma imagem publicada em seu Instagram na noite de segunda-feira (19). A foto mostrava Mavie, filha da influenciadora com Neymar, ao lado de Helena, fruto do relacionamento do jogador com Amanda Kimberlly. Com informações do IstoÉ Gente
O registro havia recebido elogios de fãs, que destacaram o gesto de carinho de Bruna com a filha do marido. No entanto, a ausência da foto pouco depois levantou questionamentos. Ao ser indagada por internautas, Bruna explicou: “A mãe dela pediu”.
Neymar é pai de quatro filhos. O primogênito, Davi Lucca, de 13 anos, é fruto da relação com Carol Dantas. Em seguida, veio Mavie, hoje com 1 ano e 10 meses, filha do atleta com Bruna. Helena, de 1 ano e 1 mês, nasceu de um breve relacionamento com Amanda Kimberlly. Já a caçula, Mel, tem apenas um mês e também é filha de Neymar com Biancardi.
