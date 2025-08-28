Briga em frente a escola termina com aluno esfaqueado em Porto Velho

Por Newsrondonia
Publicada em 28/08/2025 às 09h15
Uma briga em frente a uma escola terminou com um aluno esfaqueado na noite desta quarta-feira (27), na Rua Cassiterita, conjunto Marechal Rondon, na capital.
De acordo com informações da Polícia Militar, o agressor usava farda escolar quando atingiu a vítima, de 35 anos, com um golpe de faca no peito. Após a ação, ele fugiu do local em uma motocicleta.
Equipes do Samu foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda na via. Em seguida, a vítima foi levada às pressas para o Hospital de Pronto-Socorro João Paulo II.
A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime, identificar o autor e esclarecer se ele realmente tinha vínculo com a unidade escolar.
