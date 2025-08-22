Bolsonaristas atacam Anitta após possível perda de visto nos EUA: “Marmita petista”

Publicada em 22/08/2025 às 10h59
A cantora Anitta voltou a ser alvo de polêmicas nas redes sociais. Nos últimos dias, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passaram a criticá-la intensamente após a divulgação de rumores de que a artista poderia perder o visto para entrar nos Estados Unidos. Com informações do BNEWS.
A especulação começou depois que o jornalista Paulo Figueiredo, que acompanha Eduardo Bolsonaro (PL) em viagem ao país, afirmou que o governo norte-americano poderia barrar vistos de personalidades que “manifestem posições anti-americanas”. Ele citou, entre outros nomes, a deputada federal Erika Hilton, o influenciador Felipe Neto e a própria Anitta.
No X (antigo Twitter), Figueiredo chegou a direcionar uma mensagem à cantora: “É bom ficar na moral se não pode esquecer fazer show por aqui, viu, Anitta? Grato”.
Após a declaração, a funkeira passou a ser alvo de ataques de bolsonaristas e trumpistas. “Perdeu o visto, marmita petista”, escreveu um usuário. Outro ironizou: “Vai perder o visto. Não vai mais fazer showzinho por lá”. Já um terceiro disparou: “Vai ser sancionada, vai ter que voltar pro bostil”.
