Blogueirinha se defende após polêmica com Paola Carosella: “Mal-entendido”

Publicada em 23/08/2025 às 10h18
O influenciador Bruno Matos, conhecido por interpretar a personagem Blogueirinha, se manifestou nesta sexta-feira (22) após a polêmica envolvendo a chef Paola Carosella. A confusão começou quando o apresentador ironizou a sexualidade da filha de Paola, de 13 anos, em um story publicado nas redes sociais, após a cozinheira revelar o gosto musical da menina durante o programa De Frente com a Blogueirinha. Com informações do BNEWS.
A repercussão negativa levou Bruno e Paola a deixarem de se seguir nas redes sociais, além da exclusão do vídeo da entrevista, o que aumentou os rumores de conflito.
Em nota publicada no X (antigo Twitter), Bruno afirmou que a situação foi mal interpretada. “Gostaria de reafirmar meu respeito e admiração pela chef Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz foram levados para outro lugar, sendo interpretados de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio”, declarou.
O influenciador completou: “É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para esse lugar que não me pertence e nem nunca pertenceu. Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido”.
