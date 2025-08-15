Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza: “Estômago ficou ruim”

Publicada em 15/08/2025 às 14h55
O cantor Bell Marques passou mal na manhã desta sexta-feira (15) durante uma prova de corrida na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. O evento, promovido pelo próprio artista, reuniu fãs e atletas para um percurso de aproximadamente 10 quilômetros. Com informações da Rádio Itatiaia
Ao cruzar a linha de chegada, Bell precisou ser amparado por colegas. Mais tarde, nas redes sociais, tranquilizou os admiradores e contou que o mal-estar foi passageiro. “Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, disse, em tom descontraído.
Mesmo após o susto, o cantor subiu ao palco no mesmo dia e animou o público com sucessos do axé baiano. A corrida, batizada de 100% Você — nome de um hit do grupo Chiclete Com Banana — é organizada por uma empresa do próprio artista.
