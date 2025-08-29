“Aprendi a respeitar meu corpo”: Thais Carla fala sobre vida após bariátrica e perda de 60 kg

Publicada em 29/08/2025 às 14h29
A dançarina Thais Carla, de 33 anos, revelou como está sua rotina quatro meses após realizar cirurgia bariátrica. Com 140 kg atualmente, ela já eliminou 60 kg e contou que adotou novos hábitos alimentares e de exercícios, além de lidar melhor com a ansiedade. Com informações da IstoÉ Gente.
Em entrevista ao gshow, Thais destacou pequenas conquistas que marcaram a mudança em sua vida. “Algo que me emocionou muito foi poder pegar a minha perna. Isso é muito comum para quem faz balé, eu sempre consegui fazer, mas depois tive dificuldades. Hoje já consigo”, disse.
Sobre a alimentação, a dançarina explicou que a reeducação alimentar tem sido fundamental. “Nunca tive frescura com alimentos, sempre comi de tudo e isso ajudou muito na adaptação. Hoje sigo uma alimentação equilibrada, com frutas e opções leves no café da manhã, e proteínas nas principais refeições. Só não consumo açúcar e álcool. É tudo bem acompanhado pela equipe médica”, contou.
Thais também refletiu sobre o processo emocional. “O mais difícil foi lutar contra a ansiedade e a pressão pelos resultados. Aprendi a respeitar o meu corpo, meu tempo e a não me comparar com outras pessoas”, afirmou.
A bariátrica foi realizada em abril, após a dançarina eliminar 30 kg antes da cirurgia. Ela já chegou a pesar 200 kg e celebrou recentemente o fato de conseguir andar de bicicleta sem dificuldades.
