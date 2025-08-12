Após morte de Arlindo Cruz, filho Arlindinho retorna aos palcos e relembra conselho do pai

Publicada em 12/08/2025 às 15h54
O cantor Arlindinho, 33 anos, voltou aos palcos para seu primeiro show de samba desde a morte do pai, Arlindo Cruz, ocorrida na última sexta-feira (8). A apresentação, realizada na última terça-feira (12), foi marcada por emoção e homenagens. com informações da CNN Brasil
Em uma publicação nas redes sociais, o músico compartilhou um dos conselhos mais valiosos que recebeu do pai:
“Uma das muitas coisas que aprendi com o meu pai foi que o show tem que continuar sempre! E o meu reencontro com o samba tinha que ser na nossa casinha, te amo.”
Nos comentários, a irmã, Flora Cruz, deixou uma mensagem de apoio:
“Você é exemplo de força e superação! Nós te amamos e estamos juntos até depois do fim.”
Arlindinho e Flora são filhos de Arlindo Cruz com Babi Cruz, com quem o sambista ficou noivo em 1986 e se casou oficialmente em maio de 2012.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!