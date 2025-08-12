Após declarações de Zé Felipe, Virginia publica mensagens enigmáticas: “Pessoas certas”

Publicada em 12/08/2025 às 15h39
A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou atenção nesta segunda-feira (11) ao compartilhar frases que muitos interpretaram como indiretas sobre sua vida pessoal. As publicações surgem após declarações de Zé Felipe deixando claro que o relacionamento entre os dois não teria mais reconciliação. Com informações da Rádio Itatiaia.
Em uma das mensagens, Virginia destacou a importância de se cercar de boas companhias:
“Sempre que puder, se reúna com pessoas que te lembrem como é bom viver, como é bom fazer o que faz, como é bom ser você. As pessoas certas têm o poder de nos recarregar, e às vezes, tudo que a gente precisa é uma boa dose dessas companhias.”
Mais tarde, ela publicou um versículo bíblico acompanhado de uma nova reflexão:
“Pensar demais matará sua paz, ore e deixe isso com Deus.”
As postagens repercutiram entre fãs e seguidores, que especularam sobre o significado das mensagens.
