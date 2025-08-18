Andressa Urach sai em defesa de Hytalo Santos: “Acredito na sua inocência”

Publicada em 18/08/2025 às 15h40
A influenciadora Andressa Urach se manifestou nas redes sociais em apoio a Hytalo Santos, detido em São Paulo na última sexta-feira (15) sob acusações de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil. Com informações do BNews
Em sua publicação, a criadora de conteúdo adulto declarou acreditar na inocência do paraibano. “Eu, do fundo do meu coração, acredito na sua inocência e acredito que tudo o que estão fazendo com você é permissão de Deus para que você fique mais próximo dele”, escreveu.
Hytalo foi preso junto ao marido, Israel Nata Vicente, por força de mandados expedidos pela Justiça da Paraíba. Segundo o Ministério Público, as investigações indicam possível envolvimento do casal em exploração sexual infantil, trabalho infantil e exposição de menores.
O MP destacou ainda que o processo busca garantir a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, assegurando proteção à intimidade das vítimas.
O caso teve ampla repercussão nas redes sociais. Enquanto seguidores de Santos reforçam sua inocência, outros influenciadores, como Felca, manifestaram apoio às investigações e às medidas de proteção.
