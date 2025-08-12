Ana Maria Braga relembra vício em cigarro e revela que parou após complicações de saúde

Publicada em 12/08/2025 às 16h06
Durante o Mais Você desta terça-feira (11), Ana Maria Braga abriu o coração ao relembrar o período em que foi fumante e as dificuldades para abandonar o cigarro. O assunto surgiu enquanto comentava sobre a personagem Heleninha, que enfrenta o alcoolismo na novela Vale Tudo. Com informações da revista Caras.
“Eu fumei durante anos, e é um vício difícil de parar. Enquanto você não quer, não adianta as pessoas falarem. Você tem consciência de que faz mal, como os fumantes têm consciência. Ninguém é burro de botar aquele monte de fumaça cheia de coisa ruim no organismo e não saber que está fazendo mal”, afirmou.
A apresentadora contou que sua motivação para abandonar o vício foi preservar a própria vida:
“Você precisa primeiro se conscientizar aqui [na cabeça], falar ‘eu quero parar por alguma razão’, e a minha razão foi viver. Então, eu quero viver ou morrer daqui para amanhã fumando como uma desesperada? E aí você tem que ter força de vontade.”
Em 2024, no programa Conversa com Bial, Ana revelou que decidiu parar definitivamente em 2023, após complicações de saúde provocadas pelo cigarro. Ela precisou colocar três stents nas pernas devido a entupimentos nas veias.
“Depois desse entupimento eu falei que nunca mais [fumaria]”, relembrou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!