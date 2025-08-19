Ana Hickmann revela que já proibiu filho de ser youtuber: “Ele precisa ser criança”

Publicada em 19/08/2025 às 15h29
A apresentadora Ana Hickmann contou que o filho Alezinho, de 11 anos, já demonstrou vontade de ter um canal próprio no YouTube, mas ela não permitiu. Segundo a mãe, o menino deve aproveitar a infância sem responsabilidades ligadas ao trabalho. Com informações do Terra
“Ele já me pediu várias vezes para ter canal no YouTube. Falei para ele que ele tem idade para ser criança, estudar e brincar, não tem que ter responsabilidade de ser youtuber”, afirmou Ana em entrevista ao Terra.
Apesar de reconhecer o sucesso de muitos criadores mirins, ela reforçou que prefere preservar o filho dessa exposição: “Sei que tem muitos youtubers mirins maravilhosos, mas eu já trabalho para caramba e não quero ver meu filho fazer isso. Ele já estuda muito e precisa ser criança.”
A apresentadora explicou ainda que não vê problema em gravar alguns conteúdos com Alezinho para o próprio canal, mas garante que respeita sempre a vontade dele. “Ele é um menino doce, carinhoso e parceiro. Porém, sempre tomei o cuidado de perguntar tudo para ele e, graças a Deus, ele tem uma verdade tão grande comigo que muitas vezes fala: ‘Mamãe, não quero gravar ou aparecer nessa foto’.”
