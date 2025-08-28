Ana Castela reage a suposto flagra com Zé Felipe: “Lugares diferentes”

Publicada em 28/08/2025 às 15h50
A cantora Ana Castela utilizou as redes sociais para se pronunciar após a repercussão de rumores de um possível relacionamento com Zé Felipe. Os dois foram apontados como casal depois de serem vistos juntos em diferentes ocasiões, incluindo uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, em junho, e uma participação especial de Zé em um show da Boiadeira neste mês. Com informações da Rádio Itatiaia
Na madrugada desta quinta-feira (28), eles teriam sido flagrados novamente em Barretos, no interior de São Paulo. Stories publicados por amigos dos artistas chegaram a reforçar a suspeita, segundo o colunista Leo Dias. No entanto, Ana tratou de negar a aproximação. “São lugares diferentes, momentos diferentes... Nem a mesma roupa o João [amigo de Zé] tá, coitado”, declarou.
Em uma das imagens divulgadas, Zé Felipe aparece acompanhado do ex-BBB Caio Afiune, de Jonas Mamede e de seu empresário João Castro. Já em outro registro, feito às 2h03 da madrugada, Ana surge ao lado de João.
Ao rebater as especulações, a cantora aproveitou para mandar um recado ao colunista. “Por favor, Leo, vou fazer um DVD super legal hoje, fale dele”, escreveu. Apesar das negativas, vale lembrar que recentemente Ana e Zé lançaram juntos a canção “Só Quero Você”, o que alimentou ainda mais os comentários sobre a proximidade entre os dois.
