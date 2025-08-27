Amiga comenta sobre Ana Castela e Zé Felipe e elogia: “Ele é superquerido”

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/08/2025 às 10h59
Nos bastidores do programa Caldeirão com Mion, no último sábado (23), a cantora Duda Bertelli, amiga próxima de Ana Castela, falou sobre a relação da sertaneja com Zé Felipe. Questionada sobre um possível romance entre os dois, Duda evitou confirmar, mas deixou escapar detalhes sobre a aproximação. Com informações do Uai.
Segundo ela, os artistas estão juntos em um novo projeto musical. “Eles gravaram uma música maravilhosa, que eu estou ansiosa para todo mundo ouvir. Tenho certeza de que será um sucesso”, disse em entrevista ao portal Leo Dias.
A cantora também aproveitou para elogiar o suposto affair de Ana Castela. “Ele é superquerido mesmo”, afirmou.
