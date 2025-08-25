Alexandre Nero admite erros do passado e diz ter sido criado em ambiente machista: “Fui um escroto”

Publicada em 25/08/2025 às 10h06
O ator Alexandre Nero fez uma reflexão sobre sua trajetória pessoal e reconheceu comportamentos problemáticos durante entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo. Ele confessou que foi criado em uma cultura machista e destacou a importância da desconstrução ao longo dos anos. Com informações do BNEWS.
“Fui um escroto, muitas vezes. Terrível. Vim de outra geração, fui educado a ‘ó a mulher lá, a gostosa’. Perdi a virgindade na zona, com meu pai me cobrando. É um ciclo que tem que quebrar. Meus filhos não terão isso. Não vou ousar dizer que sou feminista, tenho vários resquícios machistas, temos que trabalhar isso o tempo inteiro. O machismo é uma desgraça, faz mal, arrebenta com a gente”, afirmou.
Nero também reforçou que o combate ao machismo é necessário inclusive sob uma perspectiva masculina. “Quando homens vêm com papo de machismo, eu falo: ‘Não quer pensar nas mulheres, sendo bem egoísta, pensa na gente, faz mal pra nós’”, disse.
Durante a conversa, o ator ainda abordou situações íntimas de sua vida, contando que já enfrentou momentos de insegurança sexual. “Já brochei várias vezes. Depende da mulher, às vezes fica envergonhado, em outras dá risada. Depende da idade também. Faço parte de uma bolha, a do artista, que se permite mais. A gente não tem essas coisas… Falei que passei maquiagem, não tenho o menor problema”, revelou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!