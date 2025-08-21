Alexandre Corrêa xinga Ana Hickmann em áudios vazados: “Nojenta”

Publicada em 21/08/2025 às 09h05
Novos áudios e prints envolvendo Alexandre Corrêa vieram à tona e expuseram ataques do empresário contra a ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann. O material, obtido pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, revela conversas dele com Flavinha Cheirosa, apontada como affair do ex-marido da artista. Com informações do BNEWS.
Em uma das gravações, Corrêa destila ofensas contra a apresentadora, chamando-a de “filha da p***”, “nojenta” e “vadia”. “Não é por nada, tá? Só que a mãe dele só me sacaneia. Como ela é filha da p***, nojenta, vadia, eu não confio nessa mulher”, disse, em referência à mãe de seu filho.
Além dos xingamentos, Alexandre também comentou sobre estratégias para aparecer em ações publicitárias com o menino, mas sem dar a entender proximidade com Flavinha, atendendo orientações de sua advogada por conta dos processos judiciais que enfrenta.
O caso repercute em meio à disputa judicial entre Corrêa e Ana Hickmann, que o acusa de violência doméstica e está amparada por medidas protetivas da Lei Maria da Penha.
