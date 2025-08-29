“A patroa voltou”: Ana Paula Padrão retorna ao MasterChef como convidada especial

Publicada em 29/08/2025 às 13h58
Ana Paula Padrão surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (28) ao aparecer novamente nos estúdios do MasterChef Brasil. A jornalista, que comandou o reality culinário por 10 anos, compartilhou a novidade por meio do Instagram e revelou que voltou como convidada especial de um episódio. Com informações da Rádio Itatiaia.
Logo cedo, ela instigou os seguidores sobre o destino. “Estou a caminho de um lugar que vocês conhecem muito bem, mas eu duvido que adivinhem. É um lugar pra onde eu sempre ia nesse horário, mas tem um tempo que não vou”, disse.
Horas depois, surgiu ao lado dos jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo. Animada, comemorou: “Eu voltei, gente. Eu voltei. A patroa voltou”.
Apesar da empolgação, Ana explicou que não retornou definitivamente ao programa: “Eu sei que vocês estão se perguntando se voltei. Não, gente. Eu sou convidada desse episódio de hoje. Sério, é muito emocionante. Aliás, a temporada está emocionante”.
A apresentadora deixou o MasterChef em outubro do ano passado, quando também encerrou sua passagem pela Band TV. Na despedida, agradeceu à emissora e à equipe: “Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida”.
