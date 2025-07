QUEBROU O SILÊNCIO

Murilo Huff se pronuncia e explica por que pediu a guarda unilateral do filho com Marília Mendonça: “Situações graves”

Cantor Murilo Huff explica em nota oficial por que pediu a guarda unilateral do filho com Marília Mendonça, citando situações graves e tentativa frustrada de acordo com Dona Ruth