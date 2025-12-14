Marcelo Cruz realiza Natal Cultural na Zona Leste, Zona Sul e Jaci-Paraná com shows e premiações

Publicada em 14/12/2025 às 10h10
O deputado estadual Marcelo Cruz está levando para três regiões de Porto Velho o Natal Cultural, uma programação especial de fim de ano com atrações musicais, atividades culturais e um grande bingão com premiações para a comunidade.
Os eventos acontecem nos dias 19, 20 e 21 de dezembro e contam com a parceria da Associação ACBAC e o apoio dos vereadores Pastor Evanildo e Adriano Gomes.
A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar em investir em ações sociais que promovem lazer, integração comunitária e valorização das famílias.
Zona Leste – 19 de dezembro
A primeira edição do Natal Cultural será realizada na sexta-feira, dia 19, das 16h às 23h, no CEDEL Ronaldo Aragão, no bairro Marcos Freire.
O evento contará com duas atrações musicais: Forró dos 3 – A Pegada Envolvente e a cantora Thammy Nunes.
O bingão terá premiações como fogão, geladeira, televisão, moto elétrica, liquidificador e sanduicheira.
Zona Sul – 20 de dezembro
No sábado, dia 20, a programação acontece no Campo Abobrão, na Cohab Floresta, das 16h às 23h.
A animação será feita pelas bandas Forró File e Thammy Nunes, que levarão ao palco um repertório variado para o público da região.
Assim como na Zona Leste, o bingão distribuirá prêmios de grande utilidade para as famílias, incluindo geladeira, fogão, TV e moto elétrica.
Jaci-Paraná – 21 de dezembro
A última edição será realizada no domingo, dia 21, no Mercadão Municipal de Jaci-Paraná, das 15h às 20h.
A festa contará com apresentação do Banda Embalo 5 e DJ Alan Pop.
O bingão terá duas máquinas de lavar, televisão, bicicleta, fogão e mais de 40 brindes especiais.
Fala do presidente da ACBAC
João Bosco presidente da Associação ACBAC destacou a importância de promover ações como o Natal Cultural nas comunidades:
“O Natal Cultural é uma oportunidade de unir as famílias e oferecer um momento de alegria e valorização para quem muitas vezes não tem acesso a eventos como este. Com o apoio do deputado Marcelo Cruz, conseguimos ampliar essa iniciativa e alcançar muito mais pessoas. É uma ação que realmente faz a diferença na vida da comunidade.”
Compromisso com a população
Segundo o deputado Marcelo Cruz, investir na realização do Natal Cultural é uma forma de retribuir o carinho da população e levar ações que impactam diretamente o cotidiano das famílias.
“Nosso compromisso é com as pessoas. Quando levamos cultura, lazer e prêmios que ajudam no dia a dia da casa, estamos investindo no bem-estar da comunidade. Ficamos muito felizes em proporcionar esse momento especial em três regiões tão importantes da nossa cidade”, afirmou.
