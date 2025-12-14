Mulher é atacada com copo no rosto e suspeita é presa em bar no centro

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 14/12/2025 às 10h50
Uma mulher foi presa na noite deste sábado (13), após deixar uma outra ferida durante uma briga em um bar na Rua Dom Pedro II com Euclides da Cunha, centro de Porto Velho.
Segundo a PM, a briga teria começado por causa de uma mesa, onde a suspeita pegou um copo e atingiu o rosto da vítima, que precisou ser socorrida às pressas, e ser submetida a cirurgia em uma clínica.
A PM precisou usar spray de pimenta para afastar a multidão e conseguir fazer a prisão da suspeita que estava alterada, sendo encaminhada ao Departamento de Flagrantes.
